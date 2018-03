Vin Diesel diz que ‘Velozes e Furiosos 8’ vai se passar em Nova York

Em entrevista a Jimmy Kimmel na semana passada, o ator Vin Diesel, astro de Velozes e Furiosos 7, revelou que a nova sequência do filme deve ser rodada em Nova York. Não há ainda uma confirmação , mas como o longa arrecadou US$ U$143,6 milhões nos EUA somente no final de semana de estreia, é uma questão de tempo para Velozes e Furiosos 8 ser oficializado.

Vin Diesel se tornou o dono da estrela de número 2.504 na Calçada da Fama de Hollywood em uma cerimônia realizada na semana passada. Além da família do ator, colegas como Katee Sackhoff, com quem contracena em Riddick, e Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, da franquia Velozes e Furiosos, também participaram da homenagem.

O primeiro papel de Vin Diesel no cinema foi uma aparição não creditada no drama de 1990 Tempo de Despertar. Seu curta-metragem independente de 1994 Multi-Facial, cujo escreveu, produziu, dirigiu e estrelou, foi exibido no Festival de Cannes, chamando atenção do diretor Steven Spielberg. A lista de filmes em que Vin Diesel atuou inclui a trilogia As Crônicas de Riddick, Missão Babilônia e Guardiões da Galáxia.