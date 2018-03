Vin Diesel anuncia estreia de ‘Velozes e Furiosos 8’ para abril de 2017

Vin Diesel anunciou a data de lançamento oitavo capítulo da franquia Velozes e Furiosos: o filme chegará às telonas em 14 de abril de 2017. A informação foi confirmada pelo ator na conferência Cinema Con na última quinta-feira, 23.

No início do mês, o artista já havia revelado que o novo longa da franquia se passaria em Nova York. Ainda não há informações se James Wan, diretor de Velozes e Furiosos 7, voltará ao comando da produção. O filme mais recente da série ainda está em cartaz no Brasil. Ao estrear no fim de semana do feriado de Páscoa no país, o longa conseguiu a segunda maior abertura de filme já registrada.



Depois de invadir as bilheterias dos cinemas na América do Norte, com uma arrecadação de US$ 143,6 milhões no fim de semana de estreia, Velozes e Furiosos 7 também arrasou as salas brasileiras e levou 2,2 milhões de espectadores desde o dia 2 de abril – uma arrecadação de R$36,9 milhões.