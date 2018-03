‘Vila Sésamo’ vai apresentar Julia, a primeira muppet com autismo

A série televisiva infantil norte-americana Sesame Street, que ficou conhecida no Brasil como Vila Sésamo, vai apresentar, pela primeira vez, uma personagem com autismo no programa a partir de abril. A informação é da AP.

Julia, a nova muppet da série, já aparece desde 2015 em edições ilustradas impressas e digitais do programa, e agora finalmente irá para a TV.

Segundo a AP, Julia será apresentada no programa já como um membro do grupo de muppets, e não como uma criança excluída, como geralmente acontece com personagens que retratam crianças com autismo.

A personagem irá aparecer na série pela primeira vez no dia 10 abril, nos canais que transmitem o programa nos EUA, o público PBS e o pago HBO.

De acordo com Jeanette Betancourt, vice-presidente de impacto social da companhia Sesame Workshop, o desenvolvimento da personagem Julia levou anos de pesquisas e consultas com organizações, especialistas e famílias que lidam com autismo. “Nos EUA, uma em cada 68 crianças é diagnosticada com autismo. Queremos promover uma melhor compreensão e reduzir o estigma que envolve estas crianças”, explica.

“Nós fizemos um molde de um jeito que tanto crianças quanto adultos possam ver o autismo a partir da perspectiva de uma base de força: encontrar coisas em comum entre todas as crianças”, completa Betancourt.

No episódio de introdução de Julia, um dos personagens fala com a garota e ela não responde, o que o leva a pensar que a nova muppet não gosta dele. Entretanto, Abby, uma outra personagem, explica e acalma o amigo: “ela faz as coisas de uma maneira um pouco diferente, num jeito Julia de ser”.