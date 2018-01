Vídeo: Selena Gomez pede ajuda a paparazzo para manobrar seu carro

A cantora Selena Gomez protagonizou esta semana um momento, no mínimo, inusitado, durante um passeio de carro por Los Angeles.

A intérprete de Hands to Myself parou para abastecer o veículo num posto de gasolina, o problema é que a entrada de combustível estava no sentido contrário e ela precisava manobrar o carro. Sem conseguir (ou sem querer tentar muito), ela resolveu pedir ajuda para um dos paparazzi que a seguiam no passeio.

Um vídeo, gravado pelo site X17online, mostra o momento. Confira abaixo:

Selena, que completa 25 anos na próxima semana, acaba de lançar a música Fetish, a segunda inédita deste ano. Em parceria com o rapper Gucci Maine, a música deverá estar presente no próximo álbum da cantora, que ainda não tem previsão de lançamento.