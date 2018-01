Vídeo revela as referências a ‘Aladdin’ no filme ‘Moana – Um Mar de Aventuras’

O que os filmes animados Aladdin (1991) e Moana – Um Mar de Aventuras (2017) têm em comum? Além de serem produzidas pela Disney, as duas animações compartilham os mesmos diretores, Ron Clements e John Musker.

Por isso, não é de se estranhar que hajam várias referências a Aladdin em Moana, os chamados easter eggs. Para revelar todas elas, os dubladores originais do mais recente dos filmes, Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson, gravaram um vídeo especial, divulgado esta semana, em comemoração ao lançamento digital de Moana.

Em uma das cenas de Moana, aparece, escondida em meio a vários objetos pertencentes ao gigante siri Tamatoa, a lâmpada mágica do Gênio. Além disso, há um tapete igualzinho ao do Aladdin que é carregado por familiares de Moana em outra cena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para completar, os diretores Ron Clements e John Musker fizeram alguns desenhos deles próprios escondidos em cenas de Moana.

Desde o lançamento, a mais recente animação da Disney já arrecadou mundialmente mais de 570 milhões de dólares, segundo o Box Office Mojo. Além disso, Moana – Um Mar de Aventuras concorre a melhor animação e melhor música original (por How Far Will I Go) no Oscar 2017.