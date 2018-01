Vídeo mostra o que estava fazendo Thor, que não foi escalado para o ‘Guerra Civil’

Depois de participar de dois filmes da série Vingadores, o poderoso Thor (Chris Hemsworth) não foi escalado para o Guerra Civil. Estavam lá lutando o Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e ainda Homem-Aranha (Tom Holland) e Homem-Formiga (Paul Rudd).

Mas se Thor não estava com eles, onde estaria? A pergunta foi respondida há algum tempo, quando teve a Comic-Con 2016. O diretor de Thor 3, Taika Waititi, divulgou uma espécie de ‘documentário’, mostrando o dia a dia do Deus do Trovão.

Pois ele estava na Austrália, vivendo uma vida comum, dividindo um apartamento com seu novo amigo, o bonachão Darryl Jacobson.

Quer saber o que mais? Confira o vídeo e divirta-se.