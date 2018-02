Vídeo mostra diário que Heath Ledger escreveu ao se preparar para o seu Coringa

O trailer de um documentário sobre Heath Ledger chamou a atenção dos internautas nos últimos dias. O filme Too Young to Die: Heath Ledger é uma produção alemã sobre o ator, que morreu em 2008 aos 28 anos – seu último grande papel foi o Coringa de Batman: O Cavalheiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan.

O trecho do filme – que na verdade foi divulgado em janeiro do ano passado, mas que recebeu atenção nos últimos dias – mostra o pai do ator folheando um diário que Ledger escreveu enquanto se preparava para interpretar o personagem:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caderno mostra figuras do personagem de Malcolm McDowell no filme Laranja Mecânica, colagens de cartas de baralho e anotações sobre o universo de Batman.

“Ele se trancou em um quarto de hotel por um mês, para galvanizar o seu próximo personagem na sua própria mente. Isso era típico dele em qualquer filme, ele se imergia no personagem. Eu só acho que isso foi um outro nível”, diz o pai no vídeo.

++ Tudo sobre cinema no Cultura Estadão

Alguns dos remédios que terminaram com a vida do ator foram receitados após ele relatar problemas para dormir depois de interpretar o Coringa no filme – fato que gerou muita especulação na época de sua morte.