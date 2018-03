Vídeo do Green Day tocando no pátio do colégio em 1990 aparece na web; assista

Na mesma semana em que foi induzido ao Hall da Fama do Rock, ao lado de Lou Reed, Bill Whiters, Joan Jett e Stevie Ray Vaughan, o Green Day voltou a dar as caras na imprensa internacional, desta vez por causa da descoberta de um vídeo que mostra a banda tocando no pátio do seu colégio, em maio de 1990 (veja abaixo).

Quem senta na banqueta da bateria é John Kiffmeyer (Tré Cool se juntaria ao grupo mais tarde naquele ano), e a banda toca músicas de 39/Smooth, álbum lançado no mês anterior, e uma de Kerplunk (1992), Who Wrote Holden Caulfield.

Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt frequentaram a Pinole Valley High School, na Califórnia, embora Armstrong não tenha concluído os estudos por lá. “Isso é para vocês verem como eu odeio a escola”, diz ele entre uma música e outra, no show.

A primeira canção é justamente Going to Pasalacqua, talvez a faixa do primeiro álbum que melhor resuma o espírito que o Green Day construiu nos anos seguintes: uma mistura enérgica de acordes simples e rápidos do punk com a abordagem menos agressiva do pop, num blend que transformaria a banda em uma das maiores dos anos 1990.