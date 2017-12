Victoria Beckham canta música das Spice Girls em mini ‘Carpool Karaoke’

A estilista e empresária Victoria Beckham, que já foi uma das integrantes do grupo Spice Girls, esteve esta semana no programa The Late Late Show, do apresentador James Corden, na TV dos EUA.

Por lá, Victoria topou gravar uma esquete com Corden em que fazem uma nova versão do filme Manequim, de 1987. Só que, no meio da brincadeira, os dois entram no carro e fazem uma mini versão do Carpool Karaoke, o quadro mais famoso do programa.

Neste momento, Victoria e Corden cantam juntos Spice Up Your Life, um dos maiores sucessos das Spice Girls.