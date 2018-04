Victoria Aveyard e Yoav Blum são confirmados na Bienal do Livro de São Paulo 2018

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), divulgou as primeiras presenças internacionais confirmadas para a edição 2018, que ocorre de 3 a 12 de agosto no Anhembi.

Victoria Aveyard, Soman Chainani, Yoav Blum e Lauren Blakely são os primeiros nomes a integrar a programação do evento.

A Bienal também divulgou uma pequena biografia de cada autor. Veja:

VICTORIA AVEYARD

Victoria Aveyard cresceu numa cidadezinha em Massachusetts e frequentou a Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Ela se formou como roteirista e tenta combinar na sua escrita seu amor por história, explosões e heroínas fortes. Sua série A Rainha Vermelha, publicada pela Editora Seguinte, já vendeu mais de 400 mil exemplares no Brasil e teve os direitos cinematográficos adquiridos pela Universal. O filme será dirigido por Elizabeth Banks.

SOMAN CHAINANI

Best-seller do New York Times, o escritor tem publicado pela editora Gutenberg a aclamada série A escola do bem e do mal que teve seu terceiro volume lançado em 2016. Após uma pausa de dois anos, o autor volta com o quarto volume em tempo para a Bienal do Livro de São Paulo. Graduado em Harvard, ainda na universidade escreveu uma tese sobre os motivos pelos quais as mulheres malvadas eram representadas como vilãs irresistíveis. Além de escritor, Soman é um roteirista aclamado, seus filmes já foram exibidos em mais de 150 festivais ao redor do mundo, tendo ganhado mais de 30 prêmios de júri e público.

YOAV BLUM

Yoav Blum nasceu em 1978, em Israel. Seu primeiro romance, Os criadores de coincidências, se tornou um best-seller instantâneo em Israel antes de ser traduzido para diversos idiomas. O romance foi adquirido pela Editora Planeta após um concorrido leilão e foi publicado no Brasil em 2017. Com mais de 50 mil cópias vendidas em Israel, o livro já teve os direitos adquiridos para o cinema.

LAUREN BLAKELY

Autora best-seller do New York Times e nº 1 do Wall Street Journal,Lauren Blakely é conhecida por seu estilo contemporâneo de romance que é quente, divertido e sexy. Mora na Califórnia com sua família e planejou romances inteiros enquanto caminhava com seus cachorros. Já vendeu mais de 2,5 milhões de livros. Seu trabalho foi traduzido em onze idiomas.