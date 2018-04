Ingressos para shows dos Rolling Stones no Brasil estão à venda

A venda geral de ingressos para os shows dos Rolling Stones no Brasil está aberta. Desde a madrugada desta terça, 15, os fãs que quiserem comprar entradas para os shows em São Paulo já encontram a opção disponível no site. Na manhã de terça, o site da Tickets for Fun informava que as entradas para o show em Porto Alegre (dia 2 de março de 2016) estão esgotadas na venda online.

De acordo com informações do site, ainda há entradas disponíveis para São Paulo e Rio de Janeiro.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ticketsforfun.com.br ou nos pontos de venda (veja o serviço completo abaixo).

A turnê América Latina Olé começa em Santiago no Chile no dia 3 de fevereiro. No Brasil, a banda passa por Rio (Maracanã, 20 de fevereiro de 2016), São Paulo (Morumbi, 24 e 27 de fevereiro) e Porto Alegre (Estádio Beira-Rio, 02 de março). A turnê também passará por Buenos Aires, Montevideo, Lima, Bogotá, Cidade do México.

Os Stones voltam à América do Sul após 10 anos da última visita.

Veja mais informações sobre a venda de ingressos:

PORTO ALEGRE E RIO DE JANEIRO

Ingressos à venda no dia 14 de dezembro de 2015: a partir da 0h01 pela Internet (www.ticketsforfun.com.br); a partir das 10h nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência – Porto Alegre/Estádio Beira-Rio e Rio de Janeiro/Metropolitan) e nos demais pontos de venda espalhados pelo país.

SÃO PAULO (DOIS SHOWS)

Ingressos à venda no dia 15 de dezembro de 2015: a partir da 0h01 pela Internet (www.ticketsforfun.com.br); a partir das 10h na bilheteria oficial do Citibank Hall (sem taxa de conveniência) e nos demais pontos de venda espalhados pelo país.

SERVIÇO

RIO DE JANEIRO (RJ)

Única apresentação: Sábado, 20 de fevereiro de 2016.

Horário: 21h30

Local: Estádio do Maracanã – Rua Professor Eurico Rabelo, Maracanã, Rio de Janeiro

Ingressos: de R$ 130 a R$ 900 (ver tabela completa)

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM OUROCARD R$ 450 R$ 900

PISTA R$ 220 R$ 440

CADEIRA INFERIOR LESTE R$ 290 R$ 580

CADEIRA SUPERIOR LESTE R$ 190 R$ 380

CADEIRA MARACANÃ MAIS – LESTE LOUNGE R$ 450 R$ 900

CADEIRA INFERIOR OESTE R$ 290 R$ 580

CADEIRA MARACANÃ MAIS – OESTE R$ 450 R$ 900

CADEIRA INFERIOR SUL R$ 170 R$ 340

CADEIRA SUPERIOR NIVEL 2 – SUL R$ 130 R$ 260

CADEIRA SUPERIOR NIVEL 5 – SUL R$ 130 R$ 260

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Metropolitan – Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 14 de dezembro de 2015 a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

*

SÃO PAULO (SP)

Apresentações: Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016. Às 21h.

Sábado, 27 de fevereiro de 2016. Às 21h.

Local: Estádio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo

Ingressos: de R$ 130 a R$ 900 (ver tabela completa)

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM OUROCARD R$ 450 R$ 900

PISTA R$ 220 R$ 440

CADEIRA SUPERIOR 1, 2 E 3 R$ 300 R$ 600

INFERIOR A e B R$ 290 R$ 580

ARQUIBANCADA 1, 3 E 4 R$ 140 R$ 280

ARQUIBANCADA 2 R$ 130 R$ 260

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

CITIBANK HALL – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 15 de dezembro de 2015 a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

*

PORTO ALEGRE (RS)

Única apresentação: Quarta-feira, 02 de março de 2016.

Horário: 21h

Local: Estádio Beira-Rio – Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS

Ingressos: de R$ 175 a R$ 900 (ver tabela completa)

Classificação etária: 16 anos. De 05 a 15 permitida a entrada acompanhado de pais ou responsáveis legais. Proibida a entrada de menores de 05 anos.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA

PISTA PREMIUM OUROCARD R$ 450 R$ 900

PISTA R$ 220 R$ 440

CADEIRA INFERIOR R$ 290 R$ 580

CADEIRA SUPERIOR R$ 175 R$ 350

CADEIRA PREMIUM R$ 325 R$ 650

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

ESTÁDIO BEIRA-RIO – Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas – Porto Alegre/RS

Diariamente, das 10h às 18h.

*

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Taxa de conveniência e de retirada.

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro; cartões de crédito MasterCard, American Express, Visa e Diners Club; cartões de débito Visa Electron e MasterCard débito.