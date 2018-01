Vencedor do Oscar, Mahershala Ali deve estrelar a terceira temporada de ‘True Detective’

Atual vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por Moonlight – Sob a Luz do Luar, o ator Mahershala Ali pode estar de malas prontas para voltar à TV, dessa vez como protagonista.

O ator, que ficou conhecido por viver o lobista Remy Danton em House of Cards, já está garantido como o protagonista de uma possível terceira temporada da série True Detective, confirmou o presidente de programação da HBO, Casey Bloys, num evento do canal na Califórnia na quarta-feira, 26.

De acordo com Bloys, em entrevista à revista Entertainment Weekly, já existem roteiros para uma terceira temporada e agora o canal busca diretores para os episódios. Só depois disso a série terá o seu retorno para a TV oficializado, mas Ali é uma garantia.

O próprio ator, que recentemente esteve também em outro filme indicado ao Oscar, Estrelas Além do Tempo, e na série Luke Cage, da Netflix, confirmou sua participação em True Detective no Instagram.

Season 3 @hbo A post shared by Mahershala Ali (@mahershalaali) on Jul 26, 2017 at 3:12pm PDT

Funcionando como uma série em antologia, com cada temporada com um elenco e uma história diferentes, True Detective teve Matthew McConaughey e Woody Harrelson como protagonistas do elogiado primeiro ano, em 2014, e Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams como estrelas da temporada seguinte, em 2015, que não fez tanto sucesso com a crítica.