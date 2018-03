Vencedor do Man Booker Prize, Marlon James é o primeiro confirmado da Flip 2017

O escritor jamaicano Marlon James, vencedor do Man Booker Prize em 2015 pelo livro A Brief History of Seven Killings, é o primeiro convidado confirmado da Festa Literária Internacional de Paraty em 2017.

A Flip chega a sua 15.ª edição neste ano – 26 a 30 de julho são as datas anunciadas.

O livro de Marlon James, no Brasil, vai se chamar Breve História de Sete Assassinatos e será publicado pela Intrínseca, com tradução de André Czarnobai.

Segundo um comunicado divulgado pela Flip, o autor vai falar de sua história de vida, sua experiência com a literatura, com o racismo, da vida como estrangeiro nos EUA e de seus pontos de contato com o Brasil e os brasileiros.

O livro é um romance inspirado em uma história real e descreve como Bob Marley e sua equipe foram atacados antes de um show em 1976 – e usa o episódio para explorar a história da Jamaica no período, marcado por uma profunda violência social. A notícia da vinda de James foi divulgada nesta terça-feira, 28, pelo jornal Folha de S. Paulo.

James, que agora tem 46 anos, foi o primeiro jamaicano a ser agraciado com o Man Booker Prize, prêmio da literatura em língua inglesa entregue há 47 anos.

A Flip deste ano vai homenagear o escritor Lima Barreto. A curadoria fica por conta da jornalista Josélia Aguiar.