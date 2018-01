‘Velozes e Furiosos 8’ tem Vin Diesel e Charlize Theron; veja o trailer

Velozes e Furiosos está de volta às ruas em mais um capítulo da série. O oitavo filme da franquia, que chega aos cinemas no dia 13 de abril de 2017, acaba de ter seu primeiro trailer divulgado, já com legendas em português. Veja:

Estrelado por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Ludacris, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Kurt Russell, Nathalie Emmanuel e Jason Stathan, Velozes e Furiosos 8 chega aos cinemas com novos nomes no elenco: Charlize Theron, Helen Mirren e Kristofer Hivju, de Game of Thrones.

Dirigido por F. Gary Gray (de Straight Outta Compton – A História do N.W.A) e com roteiro original de Chris Morgan e Gary Scott Thompson, o filme agora desembarca em Nova York, depois de ter passado por Abu Dhabi, Rio de Janeiro, Tóquio, República Dominicana, México, entre outros lugares.