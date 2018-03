‘Velozes e Furiosos 8’ ganha novo trailer; assista

A Universal Pictures Brasil divulgou um novo trailer legendado de Velozes e Furiosos 8, oitavo filme da franquia liderada por Vin Diesel.

No elenco do longa, além do astro Vin Diesel, estão os atores Jason Statham, Dwayne Johnson e Kurt Russell, além dos veteranos da franquia Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky e Lucas Black.

Entre os novatos na produção estão Kristofer Hivju (Game of Thrones), Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria), Scott Eastwood (Uma Longa Jornada) e Helen Mirren (Red – Aposentados e Perigosos). A direção é de F. Gary Gray (Straight Outta Compton).