Velório de Champignon começa com presença de familiares e amigos

Zuleide de Barros / ESTADÃO

SANTOS – O corpo do vocalista e baixista Luiz Carlos Leão Duarte Júnior, conhecido como Champignon, começou a ser velado a partir das 20h15 desta segunda-feira, 9, no Salão Nobre do Memorial Necrópole Ecumênica, localizado no bairro do Marapé em Santos. A cerimônia, durante esta noite, ficou restrita a familiares e pessoas muito próximas do músico. Fãs e simpatizantes do artista não tiveram autorização para entrar no local, já que um grupo de seguranças impedia a entrada de pessoas que não tivessem uma pulseira de identificação.

Polícia trabalha com hipótese de suicídio

O sepultamento de Champignon deverá ocorrer às 15 horas desta terça-feira, 10, para que familiares residentes no Nordeste possam chegar a Santos para a cerimônia, que ocorre no mesmo cemitério em que Chorão foi enterrado, há seis meses, depois de ser encontrado morto no apartamento em que morava no bairro de Pinheiros.

De acordo com informações da família, a filha de oito anos do baixista, fruto do primeiro casamento do músico e que mora em Jundiaí, já se encontra na cidade e deve chegar a qualquer hora ao Memorial.