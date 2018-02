Veja ‘Scratástrofe Cósmica’, o novo curta de ‘A Era do Gelo’

Enquanto os fãs aguardam a estreia de A Era do Gelo 5 – prevista para julho de 2016, a Fox divulgou nesta segunda-feira, 9, um curta metragem com o personagem Scrat. Veja:

Um comunicado do estúdio diz: “Scrat chegou onde nenhum personagem de A ERA DO GELO jamais esteve em SCRATÁSTROFE CÓSMICA. As consequências das trapalhadas de Scrat são sempre graves e, desta vez, ele vai criar sua própria versão do Big Bang”.

O curta metragem está sendo exibido nos cinemas norte-americanos antes das sessões de Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o Filme, que chega aos cinemas brasileiros a partir de 10 de dezembro.

