Veja os clipes dos 10 maiores sucessos do AC/DC

A notícia da morte de Malcolm Young chegou neste sábado, 18, e o fundador do AC/DC certamente deixou uma marca profunda na história do rock and roll mundial. Colegas e músicos de todo o globo já começaram a prestar as homenagens nas redes sociais, reassegurando o legado do guitarrista.

+ Morre Malcolm Young, guitarrista e fundador do AC/DC

Veja abaixo os clipes dos 10 maiores sucessos do AC/DC, do canal oficial da banda.

Thunderstruck (The Razors Edge, 1990)

Back in Black (Back in Black, 1980)

Hells Bells (Back in Black, 1980)

You Shook Me All Night Long (Back in Black, 1980)

Who Made Who (Who Made Who, 1986)

Highway to Hell (Highway to Hell, 1979)

Big Gun (Last Action Hero, 1993)

Play Ball (Rock or Bust, 2015)

Touch Too Much (Highway to Hell, 1979)

If You Want Blood (You Got It) (Highway to Hell, 1979)