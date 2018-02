A Banda Mais Bonita Da Cidade participou, na tarde desta quinta-feira, 27, de uma conversa ao vivo com a repórter Daiane Domingues, do portal estadão.com.br.

O quinteto curitibano está em Madri, na Espanha, onde irá se apresentar no YouFest (festival que reúne, nos dias 28 e 29 deste mês, artistas consagrados no Youtube). Eles falaram sobre o show, no sábado, 29, às 11h30 (horário de Brasília), e responderam às perguntas de fãs.

Confira o bate-papo: