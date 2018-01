Veja o trailer final de ‘Star Wars – O Despertar da Força’

Saiu! Finalmente, foi divulgado o trailer final de Star Wars – O Despertar da Força. Veja:

Os ingressos para as sessões do filme – com estreia marcada para o dia 17 de dezembro – também já estão à venda no site ingresso.com.

+ As 15 franquias de cinema com mais futuro nas bilheterias

Neste domingo, 19, o primeiro cartaz do filme foi divulgado, e ele traz velhas e novas caras: o General Hux, um líder cruel da Primeira Ordem, será interpretado pelo ator britânico Domhnall Gleeson; Adam Driver (Girls) será o vilão Kylo Ren e Harrison Ford e Carrie Fisher voltarão no papel de Han Solo e Princesa Leia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Este sétimo filme da saga espacial é dirigido por JJ Abrams.