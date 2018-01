Veja o trailer do novo ‘Mogli – O Menino Lobo’, com direção de Jon Favreau

Baseado na história de Rudyard Kipling e inspirado pelo clássico da Disney de 1967, Mogli – O Menino Lobo chega aos cinemas em abril de 2016. Nesta terça, 15, o estúdio divulgou o primeiro trailer da produção, que é dirigido por Jon Favreau (Homem de Ferro).

O filme é um misto de computação gráfica com live action (com atuações reais) e tem no elenco o estreante Neel Sethi, como o protagonista, e Bill Murray, Ben Kingsley, Scarlett Johansson, Idris Elba, Lupita Nyong’o e Christopher Walken como dubladores.