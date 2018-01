Veja o trailer da primeira série brasileira da Netflix, ‘3%’

Com estreia em 25 de novembro, a série distópica 3% apresenta jovens sem perspectiva que têm apenas uma oportunidade de melhorarem suas vidas, de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 27. A série é a primeira produção brasileira do Netflix.

O serviço divulgou o primeiro trailer. Veja:

3% foi dirigido por Cesar Charlone (Cidade de Deus), Jotagá Crema, Dani Libardi e Daina Giannecchini; escrita por Pedro Aguilera e produzida por Tiago Mello com a Boutique Filmes.