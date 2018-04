Veja o primeiro trailer de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, prequel de ‘Harry Potter’

Saiu nesta terça-feira, 15, o primeiro trailer oficial de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o filme derivado de Harry Potter. O filme é dirigido por David Yates e escrito pela própria J. K. Rowling, e tem previsão de estreia para novembro de 2016.

The Announcement Trailer for #FantasticBeasts is here. https://t.co/kVFBnSN3b7