Veja o primeiro trailer da série ‘Narcos’, com Wagner Moura interpretando Pablo Escobar

Dirigida por José Padilha e com Wagner Moura no elenco (interpretando Pablo Escobar), a série Narcos teve seu primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira, 15. A produção estreia no serviço de streaming Netflix no próximo dia 28 de agosto.

Veja:

Leia a entrevista com Wagner Moura publicada no ‘Estado’ em junho.

Narcos terá 10 episódios sobre a formação, ascensão e queda do Cartel de Medellín, organização liderada por Escobar nos anos 1980, que exportava quantidades astronômicas de cocaína para os Estados Unidos.