Veja o primeiro trailer da adaptação de ‘O Escaravelho do Diabo’

O livro homônimo de Lucia Machado de Almeida, um clássico da literatura infanto-juvenil brasileira, foi adaptado para o cinema por Melanie Dimantas e Ronaldo Santos com direção de Carlo Milani, fotografia de Pedro Farkas. O filme estreia no Brasil no dia 14 de abril.

O longa tem em seu elenco principal os estreantes Thiago Rosseti e Bruna Cavaliere, além de Marcos Caruso, Jonas Bloch, Celso Frateschi, Lourenço Mutarelli, Augusto Madeira, Bruce Gomlevsky, Cirilo Luna, Felipe de Carolis, Bianca Müller, Gabriela Petry e Thogum Teixeira.

Relançado no final do ano passado pela editora Ática, o romance policial integra a famosa coleção infanto-juvenil Vaga-Lume.

A história do filme O Escaravelho do Diabo gira em torno de uma série de assassinatos que ocorrem em Vale das Flores, um pequeno município do interior. As vítimas são todas ruivas legítimas que antes de morrerem recebem um misterioso pacote contendo um escaravelho. O jovem Alberto Maltese (Thiago Rosseti) e o delegado Pimentel (Marcos Caruso) vão investigar os crimes e tentar solucionar o mistério que abala a cidade.

O longa foi rodado no primeiro semestre de 2015 nas cidades de Amparo, Monte Alegre do Sul, Holambra, Jaguariúna e Campinas, no interior paulista, com produção da Dezenove Som e Imagens, coprodução da Globo Filmes. A distribuição é da Paris Filmes e Downtown Filmes.