Veja o primeiro teaser do filme ‘A Série Divergente: Convergente’

Foi divulgado o primeiro teaser do filme A Série Divergente: Convergente, que tem Shailene Woodley, Theo James, Octavia Spencer, Naomi Watts e Jeff Daniels no elenco. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de março de 2016.

No início do vídeo, uma breve retrospectiva relembra os fatos que levaram Tris (Shailene Woodley), Quatro (Theo James) e seus amigos a onde estão agora: prestes a pular a cerca que divide o mundo no qual até hoje viveram e um novo mundo até então por eles desconhecido.

Baseado no best-seller do New York Times escrito por Veronica Roth, Convergente é dirigido por Robert Schwentke com roteiro de Noah Oppenheim, Adam Cooper & Bill Collage e Stephen Chbosky.

As vendas da trilogia ultrapassaram 34 milhões de cópias mundialmente.

Os dois primeiros filmes da série renderam mais de US$550 milhões nas bilheterias mundiais, de acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, 15.