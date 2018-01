Jotabê Medeiros

Veja como ficaram os tambores do grupo francês Tambours du Bronx após o show de uma hora com o Sepultura. Os tambores tocados pelos franceses são feitos de latas de óleo de 200 litros e ficam imprestáveis após o show. Segundo integrantes do grupo, eles também ficam um pouco machucados da porradaria.