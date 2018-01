Veep já acumula dois prêmios neste Emmy

Flavia Guerra

O Emmy Awards, o mais importante prêmio da TV americana, está sendo entregue esta noite para as melhores séries, minisséries e filmes para TV do ano. Diretamente de Los Angeles, a festa é apresentada por Neil Patrick Harris, o Barney de How I Met Your Mother e conta com participações especiais como a de Elton John, que acaba de apresentar um número. Julia Louis-Dreyfus mesmo superou de vez a ‘maldição de Seinfield’ e levou o prêmio de Melhor Atriz em comédia, por Veep. A série também rendeu o prêmio de melhor ator coadjuvante para Tony Hale.

Confira os principais premiados até agora:

Melhor Atriz Coadjuvante – Comédia

Merritt Wever – Nurse Jackie

Melhor Ator Coadjuvante – Comédia

Tony Hale – Veep

Melhor Atriz – Comédia

Julia Louis-Dreyfus – Veep

Melhor Roteiro – Série Cômica

Tina Fey e Tracey Wigfield, por “Last Lauch” – 30 Rock

Melhor Ator – Comédia

Jim Parsons – The Big Bang Theory

Melhor direção série – Comédia

Gail Mancuso, por “Arrested” – Modern Family

Melhor atriz em minissérie ou filme feito para TV

Laura Linney – The Big C: Hereafter