CUIDADO. ESSA NOTÍCIA CONTÉM SPOILERS

The Walking Dead voltou na noite do domingo, 23, com sua sétima temporada, e um personagem muito importante para a trama morreu… e foi Glenn (Steve Yeun).

A AMC, porém, havia gravado cenas diferentes para evitar vazamentos antes da hora – agora que o episódio foi ao ar, pelo menos uma delas ganhou destaque na web. Na cena alternativa, quem morre é a personagem Maggie (Lauren Elizabeth Cohan).

Veja: