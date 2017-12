Vaza primeira foto do elenco de ‘Friends’ reunido para especial

O site da Entertainment Weekly divulgou novas fotos da reunião do elenco de Friends. As imagens mostram Lisa Kudrow (Phoebe), Jennifer Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Courteney Cox (Monica) juntos.

O elenco de Friends se reuniu para um especial de duas horas da emissora americana NBC. A exibição será realizada nos Estados Unidos em 21 de fevereiro. O especial é um tributo ao diretor James Burrows para celebrar seu milésimo episódio dirigido – sendo 15 deles de Friends.

Matthew Perry, o Chandler, não pode comparecer ao evento devido ao seu comprometimento com sua peça de teatro em Londres. O ator, no entanto, poderá ainda enviar uma gravação da Inglaterra para não ficar de fora do evento.



Friends teve ao todo 236 episódios ao longo de suas dez temporadas, que foram exibidas originalmente nos EUA entre setembro de 1994 e maio de 2004.

