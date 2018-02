‘Vamos botar boneco’, diz Paul em Fortaleza

Jotabê Medeiros – Enviado especial

FORTALEZA – No encerramento da sua turnê Out There, Paul McCartney repetiu o ritual de se apossar de expressões típicas das cidades que visita e fez o Estádio do Castelão rir ao dizer “vamos botar boneco”, expressão que equivale a “vamos tirar um sarro” ou “vamos fazer brincadeira”.

“Oi, Fortaleza. Boa noite, cearenses”, cumprimentou o cantor, após as primeiras três músicas (Eight Days a Week, Junior’s Farm e All My Loving). “Finalmente vão poder ir no Castelão”, brincou, talvez informado sobre a demora no término das obras do estádio. “É ótimo estar de volta ao Brasil. Ótimo!”, repetiu.

Paul mudou levemente a ordem das canções em relação aos primeiros shows da turnê, em Goiânia e Belo Horizonte, emendando após as três iniciais as canções Listen to What the Man Said, Let me Roll It, Paperback Writer, My Valentine e Nineteen Hundred and Eight Five (dos Wings).

Como de hábito, dedicou um set ao piano aos amores de sua vida, como Nancy (My Valentine) e Maybe I’m Amazed (para Linda). Paul parecia mais fatigado do que de costume, mas a plateia estava a mil. Ele brincou com um fã do alto do palco (“Eu abençoo sua aliança de casamento”, disse). “Essa noite vou falar um pouco de português. Espero não falar bobagem”, disse, em uma de suas frases ensaiadas em português.

A chegada ao estádio foi movimentada e com trânsito engarrafado até a BR, mas todos chegaram. A avenida de acesso à nova arena ainda está em obras, e os operários trabalhavam no meio do trânsito.

Repertório:

Eight days a week

Junior’s Farm

All my Loving

Listen to what the man said

Let me Roll it

Paperback writer

My Valentine

1985

Long and Winding Road

Maybe I’m amazed

Hope of Deliverance

We can work it out

Another Day

And I Love Her

Blackbird

Here today

Mother Should Know

Lady Madonna

All together now

Mrs. Vanderbilt

Eleanor Rigby

For the benefit of Mr. Kite

Something

Obla di Obla da

Hi Hi Hi

Band on the Run

Back in the USSR

Let it Be

Live and Let Die

Hey Jude

Day Tripper

Lovely Rita

Get Back

Yesterday

Helter Skelter

Golden Slumbers

O cantor deixou Fortaleza durante a madrugada e divulgou a seguinte nota:

“Paul McCartney se despede do Brasil

O público brasileiro é incrível, e essa é a razão de nós voltarmos. Todos os shows dessa semana foram incríveis. A multidão foi simplesmente maravilhosa e é claro que em Goiânia, com a presença dos gafanhotos, foi inacreditável. Ninguém viu que eles estavam vindo!

Eu quero agradecer a todos que vieram nos ver, nós tivemos um grande momento. Eu, a banda e toda a equipe tivemos uma experiência maravilhosa, e em parte o mérito é da reação da plateia. Então, obrigado a todos por serem tão legais, por estarem sempre prontos para se divertir e por amar nossa música.

Paul McCartney”