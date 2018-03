Vaias contra governantes marcam abertura da Mostra Internacional de Teatro

Um festival de vaias marcou a abertura da 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), na noite desta terça-feira, dia 14. Os apupos foram direcionados contra os representantes de André Sturm (secretário municipal de Cultura), José Roberto Sadek (secretário de Estado da Cultura) e Roberto Freire (ministro da Cultura), que não compareceram à cerimônia, realizada no Teatro Municipal.

Os três foram intensamente vaiados e quase não conseguiram fazer seus discursos. Provavelmente desde a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, quando escritores, músicos e escultores foram recebidos com vaias e piadas, o Teatro Municipal não presenciava tamanho barulho.

O palco do Municipal recebe protestos contra a diminuição do investimento na cultura. Foto Ubiratan Brasil/Estadão

A MITsp, que acontece até o dia 21 de março, período em que serão apresentados dez espetáculos, foi aberta com a peça belga Avante, Marche!. O trabalho contou com a participação de músicos da Banda Sinfônica do Estado, cujos músicos foram demitidos no início de fevereiro.

Ao final da apresentação, quando os artistas agradeciam os aplausos, o palco recebeu manifestantes com faixas criticando o congelamento dos investimentos municipais da cultura, além de um anúncio SOS Banda Sinfônica.