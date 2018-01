Vai começar a Flip-2014

A Tenda dos Autores ainda está na fase final de sua montagem, mas a cidade fluminense de Paraty já vive o clima da 12ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que começa oficialmente nesta quarta-feira, dia 30 de julho.

Alguns convidados já estão na cidade, como os escritores Antonio Prata e Eliane Brum, o crítico Agnaldo Farias e a fotógrafa Claudia Andujar. Boa parte dos estrangeiros é esperada para esta quarta, quando acontece o primeiro evento extraoficial, mas que vem se tornando parte do calendário: o almoço patrocinado pelo Príncipe João, herdeiro dos Orleans e Bragança.

A largada oficial acontece à noite, com a palestra sobre o escritor homenageado deste ano, Millôr Fernandes, seguida de show de Gal Costa. Neste ano, não haverá a Tenda do Telão, em que as pessoas compravam ingresso para assistir às palestras de um telão. Agora, a entrada é franca e haverá dois telões, de dimensões menores mas com idêntico acesso às palestras.

Também a Tenda dos Autores está diferente em seu layout – agora mais baixa, o que pode torná-la mais intimista. Ao menos, essa é a intenção da empresa alemã contratada para sua construção.