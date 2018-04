Uniformes de Batman e Superman usados por Michael Keaton e Christopher Reeve vão a leilão nos EUA

Preço inicial dos figurinos históricos é de US$ 40 mil; ofertas podem ser dadas até 26 de janeiro

Quanto você pagaria para ter a verdadeira roupa de Superman ou Batman para pular carnaval em 2017, em vez daquelas versões mequetrefes encontradas nos bloquinhos de rua por aí?

A oportunidade para os foliões e nerds, com dinheiro no bolso, foi dada pela casa de leilões ate D. Sanders Auctions, que até 26 de janeiro deste ano, receberá as ofertas em seu site dos interessados nos uniformes usados por Christopher Reeve em Superman: o Filme, de 1978, e Michael Keaton em Batman: O Retorno, de 1992.

Para participar dessa brincadeira, contudo, não é barato. Os lances iniciais variam entre US$ 35 mil a US$ 40 mil.

Para fazer seu lance, acesse o site oficial da casa de leilão e boa sorte – nos vemos no carnaval.