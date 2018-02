Uniforme de Michael Jordan em ‘Space Jam’ vai a leilão

Por uma pechincha de US$ 15 mil, o uniforme do TuneSquad que Michael Jordan vestiu para filmar Space Jam, em 1996, pode ser seu: o vestuário vai a leilão online na casa Profiles in History, que tem sede nos EUA.

A roupa consiste numa jersey de basquete com o número 23 e a logo “TuneSquad” e um shorts. O conjunto foi usado nas cenas em que Jordan e seus “companheiros de time” jogam contra os MonStars para ganhar a liberdade dos Looney Tunes, de acordo com o Hollywood Reporter.

O leilão começa no dia 1º de outubro.

Enquanto isso, o rumor de Space Jam 2 continua firme, e o principal “candidato” a substituir Jordan nas telas é LeBron James.

Space Jam, de 1996, arrecadou mais de US$ 230 milhões ao redor do mundo, se tornando a maior bilheteria de um filme de basquete na história.