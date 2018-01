‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ ganha trailer com paródia do ‘Lemonade’, da Beyoncé

A série Unbreakable Kimmy Schmidt, comédia da Netflix, ganhou nesta segunda-feira, 13, uma nova prévia da sua terceira temporada, que traz uma paródia ao álbum visual Lemonade, lançado por Beyoncé em 2016.

No teaser, o personagem queridinho do público Titus Andromedon (Tituss Burgess) aparece reencarnando a cantora em cenas semelhantes a clipes como Sorry, Formation e Hold Up, todos do mais recente projeto de Beyoncé.

A protagonista da série, Ellie Kamper, surge apenas no final, junto com a data de estreia da terceira temporada no serviço de streaming, que será no dia 19 de maio.

O teaser em tributo ao Lemonade chega um dia após o trabalho de Beyoncé perder o prêmio de álbum do ano para o 25, da britânica Adele, no Grammy Awards. Ao receber o prêmio, já no final da cerimônia, Adele chegou a dedicar o troféu para Beyoncé. “Eu não acho possível aceitar este prêmio”, disse a britânica.

Unbreakable Kimmy Schmidt foi criada pela comediante Tina Fey originalmente para a TV aberta norte-americana. Sem conseguir nenhum canal tradicional, a série acabou indo para a Netflix, onde se tornou um sucesso e chega agora à terceira temporada.