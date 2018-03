Uma Thurman aparece irreconhecível na premiere de ‘The Slap’

O evento de estreia da nova minissérie americana The Slap ocorreu na noite desta segunda-feira, em Nova York – e estiveram lá várias das estrelas que compõem o elenco do seriado: Zachary Quinto, Thomas Sadoski, Brian Cox, Melissa George e… Uma Thurman. A atriz, de 44 anos, apareceu com traços diferentes dos mostrados em outras imagens recentes.

A série parece tratar de relações familiares, e foi escrita e dirigida por Lisa Cholodenko, de The Kids Are All Right.

As fotos de Uma lembram outro caso recente de celebridades americanas: a atriz Renée Zellweger (mais conhecida por Bridget Jones) apareceu em um evento em 2014 e causou comoção na web pelos traços diferentes.