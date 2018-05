Uma ideia não tão original

Nos últimos dias, um clipe de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, tem movimentado facebook, twitter e afins. Grande parte do público, encantado, preferiu ignorar a publicidade embutida da Vivo, empresa de telefonia móvel, e elogiou a qualidade do “filme” – produzido pela O2 e dirigido por Nando Olival.

Agora, outro videoclipe começa a circular pela internet e, pelo visto, não é a primeira vez que Eduardo e Mônica vira trilha sonora de propaganda. Há mais ou menos dez anos, a ATL também usou o tema – e a comunicação do casal via celular – para se promover.

O primeiro vídeo foi retirado do ar, mas outros já estão aparecendo no YouTube.

Coincidência ou “inspiração”, não resta dúvida que os Eduardos têm um despertar parecidíssimo. O horário, porém, é diferente: Vivo, 6h07. ATL, 6h09.

Veja abaixo imagens comparativas de ambos os vídeos.