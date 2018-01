Último dia tem desfile de tatuados; veja fotos

Jotabê Medeiros

No último dia do Rock in Rio, é dia de tirar a camisa e mostrar as tatuagens. Como é dia de metal, o desfile é repleto de temas épicos. Há também demonstrações exacerbadas de fé (muito Jesus Cristo nos braços e nas costas) e até exemplares de cartografia (a distante arte dos mapas). Magos, bandas, nomes de namoradas e namorados, rosas místicas. O mote na Cidade do Rock é, como diz aquela antiga piada sobre pessoas muito tatuadas, “não sei se converso contigo ou se leio você”.

[galeria id=7712]