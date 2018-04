Última temporada de ‘Girls’ estreia em fevereiro na HBO

A sexta e última temporada da série Girls estreia no Brasil no domingo, 12 de fevereiro, à 1h (madrugada de domingo para segunda-feira), simultaneamente com os Estados Unidos.

A partir do dia 19/2, com o término do horário de verão, a série será exibida à meia-noite. Criada e protagonizada por Lena Dunham, a temporada final da série ganhadora do Emmy gira em torno de quatro amigas que tentam se tornar as mulheres que sempre imaginaram – mesmo quando a vida real se coloca no caminho.

Além de Dunham no papel de Hannah, o elenco conta novamente com Allison Williams como Marnie; Jemima Kirke como Jessa; Zosia Mamet como Shoshanna; Alex Karpovsky como Ray; Adam Driver como Adam; Andrew Rannells como Elijah; e Ebon Moss-Bachrach como Desi.

Com dez episódios de meia hora cada um, Girls tem produção executiva de Judd Apatow, Jenni Konner, Lena Dunham, Ilene S. Landress, Murray Miller e Bruce Eric Kaplan.