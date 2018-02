Uggie the Dog, estrela canina de ‘O Artista’, morre aos 13 anos nos EUA

Uggie, o famoso Jack Russell Terrier que brilhou no filme O Artista (2012), morreu aos 13 anos na última sexta-feira, em Los Angeles, nos EUA.

O site TMZ noticiou que o cachorro foi sacrificado após uma longa batalha com um câncer de próstata. O dono do bicho, Omar Von Mueller, disse que foi uma decisão difícil, mas que Uggie vinha sofrendo muito com o tumor, e que as últimas semanas foram especialmente difíceis.

O trabalho em O Artista rendeu ao cachorro vários prêmios específicos, inclusive o Palm Dog Award em Cannes.

Sua treinadora, Sarah Clifford, disse ainda que vai “para sempre guardá-lo com carinho no coração, e nunca esquecer seu infinito amor por frango e cachorro-quente”.