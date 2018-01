U2 lança nova música inédita; ouça ‘You’re The Best Thing About Me’

O U2 divulgou nesta quarta-feira, 6, uma música inédita, que faz parte do novo álbum, Songs Of Experience, a ser lançado ainda este ano. Ouça You’re The Best Thing About Me:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O disco, que será lançado ainda este ano, completa a jornada iniciada por Songs of Innocence, em 2014, segundo um comunicado. Ambos os trabalhos foram inspirados na coletânea de poemas Songs of Innocence and of Experience, de 1789, de William Blake.

A banda lançou na semana passada a faixa The Blackout em sua página oficial no Facebook.

O U2 vem se apresentando em uma turnê que celebra os 30 anos do álbum The Joshua Tree, e que será encerrada em outubro no Brasil no Morumbi, em São Paulo, nos dias 19, 21, 22 e 25, com ingressos disponíveis apenas para o último dia, disponíveis via Ticket for Fun.