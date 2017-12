U2 faz show acústico na Estação U2 do metrô de Berlim; veja

BERLIM – A banda de rock irlandesa U2 surpreendeu na cidade de Berlim nesta quarta-feira, 6, ao apresentar um rápido show acústico no interior de uma estação de metrô da capital alemã.

O vocalista, Bono, e o guitarrista, The Edge, tocaram três músicas nesta manhã na estação da linha U2 (mesmo nome da banda) que fica próxima ao edifício da Ópera Alemã de Berlim. Ação foi coordenada entre o governo local e da empresa de transporte público BVG.

Acompanhado apenas por um violão acústico, Bono interpretou cantou Get Out of Your Own Way, o terceiro single do novo disco, Songs of Experience, que foi lançado no dia 1.º de dezembro, o 14.º disco da carreira da banda.

Em seguida, entre aplausos de dezenas de passageiros surpreendidos e diversos smartphones que gravavam a apresentação, Bono e The Edge tocaram Sunday Bloody Sunday e One que, como lembrou o cantor, foi composta em Berlim.

O show surpresa foi transmitido ao vivo pela BVG por intermédio do Facebook. Os dois músicos, acompanhados por políticos e funcionários da empresa, também usaram o metrô para chegar à estação. / EFE