Twitter # É dia de rock, bebê!

O primeiro dia de shows do Rock in Rio foi assunto para várias “celebridades”. Antenado no vídeo do momento, Bruno Mazzeo citou Christiane Torloni e a entrevista surreal ao Multishow



Para quem ainda não viu:

@ bmazzeo Bruno Mazzeo

“Hoje é dia de rock, bebê!” #TorloniRocks

Helio De La Peña teve seu momento ranzinza.

@lapena helio de la peña

rock in rio – detesto quando o artista grita: “eu quero ouvir vocês!” eu não! eu quero ouvir você que foi pago pra pagar (cantar) pra nós!

E a rasgação de seda básica entre os artistas que se apresentaram:

@rihanna Rihanna

ROCK N RIO was such a top of de line experience! 1 I’ll never forget!I could feel yall the whole time,we were right there together #1LOVE

(O Rock in Rio foi uma experiência top de linha! Eu nunca vou esquecer! Pude sentir todos vocês o tempo todo, estávamos todos juntos)

@ClaudiaLeitte Claudia Leitte

Delícia!! Estou deixando o Rio feliz da vida. O show foi incrível! A energia cooperava para q td acontecesse com louvor no palco…

@ ricky_martin Ricky Martin

.@ClaudiaLeitte faz ‘duo virtual’ com @Ricky_Martin em show no Rock in Rio ? glo.bo/nteU1K (Muito Legal!)

Achou um twitt sobre o Rock in Rio interessante? Compartilhe =)