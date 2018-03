Turnê de U2 em São Paulo inclui filmagem no Copan, almoço com Ai Weiwei e show de Paul McCartney

Em São Paulo para uma mini-residência que inclui quatro shows lotados no Estádio do Morumbi, o U2 tem aproveitado a estadia na cidade para circular.

A começar pelo domingo, 15, quando a banda assistiu à performance de Paul McCartney, no Allianz Parque, bem escondidinha, em cima do palco.

Havia planos para que a banda fizesse uma filmagem no topo do Edifício Itália, no centro na cidade, em uma participação para o programa dominical Fantástico, da TV Globo. Na terça, contudo, os planos foram modificados e a gravação se deu no heliporto do prédio da emissora, no sul da cidade.

Na quinta-feira, 19, antes do primeiro show no Morumbi, o vocalista Bono deixou o estádio logo após a passagem de som para atender aos fãs que já se reuniam por ali. E causou um alvoroço – na última passagem da banda por aqui, em 2011, ele havia encontrado os fãs no hotel onde estava hospedado.

Mais cedo, nesta sexta, a banda realizou mais uma filmagem, desta vez no topo do Edifício Copan, um dos mais tradicionais do centro de São Paulo. De acordo com as informações obtidas pelo Estado, a gravação foi rápida e a banda logo deixou o local.

Adam Clayton, depois, aproveitou a presença do artista e ativista chinês Ai Weiwei na cidade – para participar da programação da Mostra de Cinema de São Paulo – e foi com ele almoçar no restaurante A Casa do Porco, do chef Jefferson Rueda.

O U2 seguirá na cidade para mais três apresentações no Morumbi, realizada nos dias 21, 22 e 25.

