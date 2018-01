Turnê de Caetano Veloso e Gilberto Gil retorna a SP

Gilberto Gil e Caetano Veloso retornam a São Paulo nos dias 16 e 17 de setembro com a turnê Dois Amigos, Um Século de Música. A apresentação, que comemora os 50 anos de carreira dos dois artistas, será no palco do Citibank Hall.

Os ingressos estarão à venda a partir desta terça, 7, até quinta, 9) apenas para clientes dos cartões Citi e Diners Club. Na sexta (10), será aberta a venda para o público em geral, nos pontos de venda espalhados pela cidade, na bilheteria do Citibank Hall e pela internet, no site www.ticketsforfun.com.br.

A turnê, que relembra os grandes sucessos e parceiras dos baianos em cinco décadas de música estreou em junho de 2015 em Amsterdã, na Holanda, e já passou por dez países. Em abril e maio deste ano, os dois fizeram uma série de 16 apresentações por Estados Unidos e Europa.