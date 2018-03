Tulipa Ruiz e Nação Zumbi fazem show no palco Sunset

Lucas Nobile e Jotabê Medeiros – O Estado de S.Paulo

Às 17h10 terminou o segundo show no palco Sunset, que durou 50 minutos. A apresentação, relativamente curta, reuniu a Nação Zumbi e Tulipa Ruiz, além de integrantes da banda da cantora (Marcio Arantes, Luiz Chagas e Gustavo Ruiz).

O público foi bem maior em comparação ao segundo show de ontem no palco Sunset. Os músicos interpretaram temas gravados no disco de Tulipa, Efêmera, além de tocarem composições da Nação Zumbi, como Manguezal, Bossa Nostra e Blunt of Judah.

Os músicos também fizeram uma versão da música Tomorrow Never Knows, do álbum Revolver, dos Beatles.

Setlist do show:

Tuareg

Pedrinho

Bossa Nostra

Brocal Dourado

Hoje, Amanhã e Depois

Efêmera

Manguetown

Só Sei Dançar Com Você

Infeste

Aqui

Blunt Of Judah

Tomorrow Never Knows

Chuva. Cinco minutos de chuva bastaram para encharcar as milhares de pessoas que já estão na Cidade do Rock. O mau tempo atrasou o início do show de Milton Nascimento e Esperanza Spalding, o terceiro de hoje no Palco Sunset. Os instrumentos que já estavam no palco foram cobertos por capas. A chuva parou logo. Não é permitido entrar com guarda-chuvas, que foram abandonados às dezenas no local da revista. As pessoas apelam para as capas de plástico, vendidas a R$ 10 na entrada.