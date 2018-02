Tulipa Ruiz divulga primeira música de novo disco

estadão.com.br

A cantora paulistana Tulipa Ruiz disponibilizou para download nesta terça-feira, 3, o primeiro single do seu novo disco, através do portal Natura Musical, na aba “música para baixar”. ‘É‘ fará parte do seu novo disco, ‘Tudo Tanto‘, previsto para o final de julho. O show de estreia será no dia 30 de agosto, em Salvador.

O disco, produzido por Gustavo Ruiz Chagas, terá participações de Lulu Santos, Criolo, Rafael Castro, São Paulo Underground, entre outros. Tulipa lança ‘Tudo Tanto’ dois anos depois da estreia com ‘Efêmera’.