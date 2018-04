Tulipa Ruiz: Charme, elegância e ritmo no Bourbon Street

Tulipa Ruiz fará show no Bourbon Street Music (Alameda dos Chanés, 127 – Moema) nesta terça-feira, 1º, no Terça Por Elas. A cantora divulgará o seu último CD, Efêmera, eleito pela revista Rolling Stone o melhor disco de 2010.

Os ingressos custam R$ 35 e reservas podem ser feitas pelo fone 5095-6100. O repertório, de autoria própria, traz charme, elegância e ritmo. Além das músicas de Efêmera, Tulipa irá cantar Da Maior Importância, de Caetano Veloso, e Cada Voz, também escrita por ela.

A artista está com a agenda movimentada. No dia 5 estará no Sesc Ipiranga, dia 19 irá a Campinas. Em abril (16) viajará para Recife, onde participa do Abril pro Rock. No começo de maio (dias 6 e 7) chegará a Brasília, onde se apresentará no Teatro Oi.