Trump vira palhaço e é acorrentado em novo clipe de Snoop Dogg

O novo clipe do rapper Snoop Dogg veio cheio de críticas ao presidente dos EUA, Donald Trump. Lavander é um remix do artista para a faixa originalmente do grupo canadense BadBadNotGood.

No vídeo, Trump é parodiado como o presidente-palhaço Ronald Klump, que anuncia a deportação de todos os cães numa coletiva de imprensa. O resultado? Snoop Dogg sequestra e acorrenta o presidente, que tenta, sem sucesso, conseguir um “trago” do cigarro de maconha fumado pelo rapper.

Antes disso tudo, o clipe mostra um palhaço pai de família que é morto por um palhaço policial após uma confusão numa blitz, uma alusão à violência policial que ocorre nos EUA.

Em entrevista à Billboard após o lançamento do vídeo, Snoop Dogg explicou o vídeo. “Tem um monte de m* e palhaçadas acontecendo que nós poderíamos falas o dia inteiro sobre, mas algumas poucas questões nós realmente quisemos colocar no vídeo, como a polícia, o presidente e a vida em geral.”

Na entrevista, o rapper não segurou os palavrões ao falar sobre as suas críticas às medidas de Trump, como “o banimento que esse filho da p* tentou colocar”.

O remix de Lavander estará no próximo álbum de Snoop Dogg, intitulado Never Left, que ainda não tem uma data de lançamento confirmada.